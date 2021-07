Il “giallo” dei coordinatori. Sul sito di Forza Italia riappare Tallini

CATANZARO C’è un giallo politico attorno ai vertici regionali di Forza Italia. Questione che potrebbe essere tra le più banali o forse nascondere qualche scontro che tanto sotterraneo non è. Siamo nel campo del pensare male: una di quelle operazioni per le quali si fa peccato ma, magari, ci si azzecca. Veniamo al dunque: i frequentatori calabresi del portale ufficiale dei forzisti italiani avranno notato, nei giorni scorsi, una novità non da poco. Dopo un periodo di “oscuramento”, sul portale dei berluscones è riapparso il nome del coordinatore provinciale di Catanzaro Domenico Tallini.

L’organigramma prima dell’intervento che ha “aggiungo” il nome di Tallini

Nei fatti tutti sapevano già chi guida il partito nel capoluogo e in provincia, ma almeno sul piano della trasparenza questa nomina era “nascosta”, non formalizzata (per così dire) sul sito web degli azzurri. Questione risolta, comprensibilmente senza comunicazioni ufficiali, oggi. Tallini riprende il proprio posto sul sito accanto al coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori e ai suoi omologhi provinciali Giuseppe Gallo (Cosenza), Francesco Cannizzaro (Reggio Calabria), Sergio Torromino (Crotone) e ancora Mangialavori (Vibo Valentia). Il nome riappare e Forza Italia si prepara ad avviare la campagna elettorale per le Regionali assieme alla composizione delle liste. Avrà pensato qualcuno: bene che si sappia a chi spetta il coordinamento. Hai visto mai che sfuggisse il “particolare”.