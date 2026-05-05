Domani Casertana-Crotone, via alla vendita dei biglietti per il settore ospiti

playoff di serie c

CROTONE Dopo il passaggio del turno conquistato nel match casalingo contro il Audace Cerignola, il Crotone si prepara a tornare in campo per una sfida decisiva: domani, mercoledì 6 maggio, affronterà la Casertana nel secondo turno dei playoff di Lega Pro. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20 allo stadio Pinto, teatro di un confronto che mette in palio l’accesso alla Fase Play Off Nazionale.

Il regolamento non lascia spazio a interpretazioni: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, sarà la squadra meglio classificata nella regular season ad avanzare. Una condizione che pesa soprattutto sul Crotone, chiamato a vincere obbligatoriamente per continuare il proprio cammino. La Casertana, invece, potrà contare su due risultati su tre, un vantaggio che potrebbe incidere anche sull’approccio tattico alla gara.

Nel frattempo cresce l’attesa anche tra i tifosi. Il club pitagorico ha reso noto che i biglietti per il settore ospiti sono già disponibili sia nei punti vendita del circuito GO2 sia online. Come previsto dalle normative vigenti, sarà possibile acquistarli fino alle ore 19 di martedì 5 maggio, vigilia del match. Per quanto riguarda i prezzi, il tagliando intero è fissato a 13 euro, mentre il ridotto – destinato a under 14, over 65 e donne – costa 10 euro. (redazione@corrierecal.it)

Foto Fc Crotone

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