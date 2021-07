Rapina a mano armata in un distributore carburanti nel Vibonese

MILETO Una rapina è stata compiuta nel pomeriggio di ieri al distributore di carburanti Agip sito all’entrata di Mileto. Ad entrare in azione, in base a quanto è stato possibile apprendere, almeno due persone arrivate a bordo di un veicolo, entrambe armate di pistola e col volto travisato. Rapidamente si sono fatte consegnare l’incasso della giornata dal dipendente – alcune centinaia di euro – per poi allontanarsi. Immediato l’allarme alla sala operativa dei carabinieri che ha inviato sul posto alcune pattuglie, mentre altre si sono messe alla ricerca dei rapinatori. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio per riuscire a risalire ai rapinatori.