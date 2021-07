Statuetta della Madonna piange “sangue” a San Gregorio d’Ippona: effettuate le analisi

SAN GREGORIO D’IPPONA Dopo lo stupore, si passa agli accertamenti. Questa mattina a San Gregorio d’Ippona sono state effettuate i dovuti rilievi e le analisi del “liquido rosso” che è stato notato scendere dagli occhi della statuetta della Madonna dell’Immacolata Concezione.

Come riporta Zoom24.it, infatti, due sacerdoti della zona, in accordo con i familiari, il sindaco Pasquale Farfaglia e il comandante della Stazione dei carabinieri, hanno fatto eseguire le analisi dal laboratorio privato “Salus Mangialavori”. È stato così prelevato un campione del liquido molto simile al sangue ed è stata estratta la statuetta, situata in un giardino privato. Ora non resta che attendere l’esito delle analisi.