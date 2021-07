San Gregorio d’Ippona, statuetta della Madonna “piange”: il liquido non è sangue

SAN GREGORIO D’IPPONA Non è sangue il liquido fuoriuscito dagli occhi della statua dell’Immacolata Concezione presente nel giardino di una casa privata di San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo Valentia, di proprietà di una donna di 99 anni la più anziana del paese.

Il responso, seppure informale, arriva a seguito delle analisi effettuate nel laboratorio Salus-Mangialavori di Vibo Valentia. A notare la presenza del liquido di colore rosso rubino sceso dagli occhi della statuetta della Madonna, alta 50 centimetri,

era stata la badante dell’anziana.

Il sindaco Pasquale Farfaglia, subito informato dell’episodio, dopo aver fatto apporre i sigilli all’area interessata, si dice pronto ad andare fino in fondo per capire l’origine dello stranissimo fenomeno osservato due giorni addietro. Infatti ha fatto sapere che lunedì mattina consulterà la Curia Vescovile e subito dopo si rivolgerà all’Arpacal che dovrà esaminare nuovamente il liquido, chiarendo la natura della sostanza. (Ansa)