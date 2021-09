Da Forza Italia a Coraggio Italia, l’annuncio di Sergio Abramo: «Sarò da subito in prima linea»

CATANZARO «Aderisco con entusiasmo a Coraggio Italia. Ho avuto modo di conoscere personalmente il presidente Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia. Con lui c’è stato subito grande feeling, a partire dal modo di amministrare ed ho deciso di far parte del nuovo partito». Lo ha annunciato il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che lascia così Forza Italia dopo una lunga militanza. «Sarò da subito in prima linea per sostenere le liste di Coraggio Italia alle elezioni regionali, per Occhiuto Presidente – dichiara Abramo – Un impegno, nelle prossime settimane, per far conoscere e votare quella che è la vera novità per la Calabria, ma più in generale per l’Italia. Una grande opportunità per tutti i calabresi per partecipare fin da subito alla costruzione di un grande partito nazionale». «Mi sono subito ritrovato nell’approccio pragmatico e nell’atteggiamento di Brugnaro, tenace e di grande disponibilità. Ha avuto l’umiltà di ascoltare il territorio, non per raccontare i problemi, ma per costruire insieme risposte concrete. Insieme, lavoreremo per far diventare la Calabria diventi un esempio di rilancio nazionale ed europeo – conclude Abramo – Ai tanti sfiduciati dalla politica proponiamo fatti e soluzioni concrete, non le solite promesse. Un sindaco, come me, abituato a stare in prima linea ed in mezzo alla gente. Mi sono ritrovato in quello slogan scelto per la campagna di Coraggio Italia: “Se cresce la Calabria, cresce l’Italia intera”.

Brugnaro: «Benvenuto Sergio»

«Benvenuto a Sergio! – commenta Luigi Brugnaro di Coraggio Italia – È riconosciuto da tutti il suo piglio imprenditoriale e la sua capacità amministrativa nella gestione del bilancio comunale, pre-requisito fondamentale per consentire alla macchina burocratica e amministrativa di erogare servizi alla cittadinanza e alle imprese. La sua capacità di tenere i conti in ordine spicca particolarmente in un contesto che vede tanti Enti pubblici in dissesto finanziario. Un benvenuto quindi a Sergio Abramo. Sto girando la Calabria in queste settimane e l’onda “fucsia” sta crescendo».