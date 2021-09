Sellia Marina, incendiato un natante in un rimessaggio privato

SELLIA MARINA I vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenuti oggi sulla spiaggia di Sellia Marina per l’incendio di un’imbarcazione. Interessato dal rogo un natante ricoverato presso un rimessaggio privato situato a circa 30 metri dalla battigia. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Sellia Marina, ha portato alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alle imbarcazioni vicine e alla messa in sicurezza del sito. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per accertare l’origine dell’incendio: al momento un problema all’impianto elettrico del natante è l’ipotesi più accreditata.