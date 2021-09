Alitalia, Maraio: «Tutelare i lavoratori Almaviva»

RENDE «I socialisti sono al fianco degli oltre 600 lavoratori di Almaviva Rende e di Palermo che rischiano di perdere il proprio lavoro perché la nuova società di trasporto aereo Ita non ha applicato la clausola sociale, che consentirebbe la continuità occupazionale, per i dipendenti di Almaviva che fino ad oggi hanno svolto il servizio di assistenza clienti per Alitalia. Il Ministero del Lavoro, che è già impegnato su questo fronte, nei prossimi giorni ha convocato un tavolo ministeriale per discutere di questa annosa vicenda che potrebbe appesantire ancor di più la situazione lavorativa nel mezzogiorno. Il Psi sarà al fianco dei lavoratori, pronti a mettere in campo qualsiasi iniziativa parlamentare utile alla risoluzione della vicenda e alla salvaguardia dei profili occupazionali». E’ quanto dichiara in una nota il Segretario del Psi, Enzo Maraio.