Corigliano Rossano, muore per Covid un 59enne: era vaccinato

CORIGLIANO ROSSANO Il Covid continua inesorabilmente a mietere vittime. Mentre il reparto Covid è saturo da settimane, con pazienti per la stragrande maggior parte vaccinati, nel pronto soccorso del “Giannettasio” di Corigliano Rossano è morto un uomo di 59 anni, vaccinato.

È accaduto nel pomeriggio di oggi. Domiciliato a Villapiana, cittadinanza tedesca, proprio in Germania aveva effettuato il ciclo completo di vaccinazione (Pfizer).

Il 59enne è giunto in pronto soccorso alle 16,30 in fin di vita e nel giro di pochissimo tempo è spirato a causa di una grave insufficienza respiratoria causata, presumibilmente, dalla variante delta del virus Sars-Cov-2. (lu.la.)