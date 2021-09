Dimissioni di Bertolone, la nota ufficiale della Santa sede

CATANZARO Si è dimesso l’arcivescovo Bertolone. La notizia è stata appena ufficializzata dalla Santa Sede. Monsignor Vincenzo Bertolone, vescovo di Catanzaro-Squillace, ha rassegnato le sue dimissioni per motivi di salute. Nella giornata di oggi, 15 settembre, – come riferisce l’Avvenire – il Santo Padre le ha accettate come viene scritto dal bollettino ufficiale della Santa Sede. Nella mattinata di stamattina, Bertolone ha convocato il clero diocesano per comunicare le dimissioni.

A capo della Conferenza episcopale dal 2015

Il 17 novembre, l’arcivescovo Bertolone compirà 75 anni, età in cui si conclude il mandato episcopale per raggiunti limiti d’età come stabilità da Diritto canonico. Le dimissioni del vescovo siciliano, quindi, hanno anticipato solo di pochi mesi il cambio alla guida della diocesi catanzarese. Bertolone è stato nominato vescovo nel 2007 da Benedetto XVI. Il Santo Padre lo destinò alla diocesi di Cassano allo Ionio. Poi il passaggio nel 2011 a Catanzaro-Squillace. Dal 3 settembre 2015 è il presidente della Conferenza episcopale calabra, incarico rinnovato appena un anno fa. Ricchissima la sua attività di postulatore. In prima linea per le cause di beatificazione di don Francesco Paolo Gravina, di madre Vincenzina Cusmano e del giudice Rosario Livatino e le cause di canonizzazione dei beati Giacomo Cusmano, Pino Puglisi e Francesco Spoto.