Nuovo sondaggio Winpoll: testa a testa tra Occhiuto e Bruni

CATANZARO L’ultimo sondaggio Winpoll sulle prossime Regionali in Calabria ripropone – sulla scia delle altre rilevazioni affidate alla società – lo scenario di un testa a testa tra Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, e Amalia Bruni, candidata della coalizione di centrosinistra guida Pd.

Alla domanda «per quale lista pensa che voterà?», il 39,8% del campione ha indicato la coalizione di centrodestra; il 39,1% coalizione del centrosinistra con il M5S; il 18,6% la coalizione che sostiene Luigi de Magistris; il 2,5% la lista di Mario Oliverio. Il 37% del campione “non sa, non andrebbe sicuramente a votare”.

Oliverio al 2,5%, de Magistris al 18,9

Numeri molto simili nella sostanza anche nelle risposte sulle intenzioni di voto indicate come scenario B (con la premessa, oramai scontata «e se fosse presente anche l’ex presidente Mario Oliverio»): Roberto Occhiuto al 39,4%; Amalia Bruni al 39,2%; Luigi de Magistris al 18,9%; Mario Oliverio al 2,5%.

Il sondaggio è stato commissionato dal sito “Scenari politici”, con interviste realizzate tra il 12 e il 14 settembre. In tutto sono mille le risposte utilizzate per l’elaborazione, mentre 4.972 persone contattate si sono rifiutate di partecipare.