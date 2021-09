Regionali, Di Maio a Reggio Calabria venerdì 17

REGGIO CALABRIA «Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà nel tardo pomeriggio di venerdì prossimo a Reggio Calabria per sostenere i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle e l’aspirante presidente della coalizione di centrosinistra Amalia Bruni in vista delle regionali del 3 e 4 ottobre». Lo riferisce, in una nota, il coordinatore regionale per la campagna elettorale e deputato del Movimento 5 stelle Massimo Misiti.

«Di Maio – prosegue il parlamentare – arriverà a Reggio alle 18. Ad attenderlo ci sarà una delegazione del movimento che lo condurrà alla Camera di Commercio, dove alle 19 avrà un momento di conoscenza e riflessione con gli imprenditori calabresi del settore dell’export. Gli impegni del ministro termineranno a cena in un ristorante cittadino per l’iniziativa “Il candidato che ti serve”, occasione di autofinanziamento per la campagna elettorale in presenza di attivisti, candidati e coordinatori pentastellati. Giova ricordare, a questo riguardo, che il Movimento 5 stelle, a differenza di altre forze politiche, per lo svolgimento della propria attività politica non attinge alla quota di finanziamento pubblico indiretto del due per mille destinato ai partiti».