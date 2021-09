Corigliano Rossano, 75 nuovi casi Covid in 48 ore

CORIGLIANO ROSSANO Settantacinque casi in due giorni. Il virus Sars-Cov-2 continua a colpire Corigliano Rossano. La variante delta, da tempo è quella dominante e si registra ormai nel 100% dei casi, come spiegato nei giorni scorsi dal direttore sanitario dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo.

Ma c’è di più nell’innalzare l’asticella del livello di guardia: ad oggi si contano dieci coriglianorossanesi ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Negli ultimi tre giorni, peraltro, si contano anche due decessi sul territorio, una persona vaccinata ma a quanto pare con patologie pregresse, e una non vaccinata.

Un altro elemento che preoccupa è l’indice dei tamponi positivi in provincia di Cosenza. che è al 14,8%. Cento dei 299 nuovi casi registrati in Calabria nella giornata di ieri, sono stati registrati nel Cosentino.

I casi nella Sibaritide

Complessivamente, nella Piana di Sibari, sempre nelle ultime 48 ore si contano 7 nuovi contagi a Cropalati, a Crosia 5, a Villapiana e Rocca Imperiale 4, Cassano 3, Francavilla Marittima e Roseto Capo Spulico 2, Bocchigliero, Cariati e Mandatoriccio 1. (lu.la.)