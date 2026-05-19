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Mario Occhiuto: «Legge sulla rigenerazione urbana entro questa legislatura»

L’intervento del senatore di Forza Italia

Pubblicato il: 19/05/2026 – 19:00
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Mario Occhiuto: «Legge sulla rigenerazione urbana entro questa legislatura»

«L’architettura ha un ruolo fondamentale nella trasformazione delle città e nella qualità della vita delle persone. L’esperienza da sindaco mi ha insegnato quanto le scelte urbanistiche e architettoniche incidano concretamente sul benessere delle comunità e quanto sia necessaria oggi una maggiore responsabilità politica e culturale sui temi della rigenerazione urbana, della sostenibilità e della qualità dello spazio pubblico». Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, intervenendo al convegno in Senato “Carta di Parma, un manifesto collettivo per l’architettura italiana oggi”. «Per questo – ha detto – ritengo sia una necessità promuovere i concorsi di architettura e sostenere una visione della città capace di coniugare salute, benessere psicofisico, relazioni umane e qualità dell’abitare. In Senato abbiamo presentato una proposta di legge sulla rigenerazione urbana, oggi all’esame delle Commissioni parlamentari, con l’obiettivo di arrivare entro la legislatura a un testo condiviso ed efficace. L’architettura non è solo un fatto estetico: è uno strumento che può migliorare la vita delle persone, rafforzare il senso di comunità e costruire città più inclusive, sostenibili e contemporanee».

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