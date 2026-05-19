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Strage di Calenzano, chiuse le indagini: 9 indagati

Tra loro dirigenti e preposti di Eni

Pubblicato il: 19/05/2026 – 18:08
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Strage di Calenzano, chiuse le indagini: 9 indagati

Avviso di conclusione indagini dalla procura di Prato a nove indagati per l’esplosione del deposito Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. Sette sono dirigenti e preposti di Eni, due della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Invece l’incidente probatorio durato un anno esclude che Eni spa possa esser condannata per illecito amministrativo dato che, dice la procura «il modello organizzativo è risultato corretto» e «non sono emerse emergenze per un nesso eziologico tra previsioni del modello e eventi» accaduti.

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