Strage di Calenzano, chiuse le indagini: 9 indagati

le accuse

Avviso di conclusione indagini dalla procura di Prato a nove indagati per l’esplosione del deposito Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. Sette sono dirigenti e preposti di Eni, due della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Invece l’incidente probatorio durato un anno esclude che Eni spa possa esser condannata per illecito amministrativo dato che, dice la procura «il modello organizzativo è risultato corretto» e «non sono emerse emergenze per un nesso eziologico tra previsioni del modello e eventi» accaduti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato