Cosenza, il tour di De Cicco. «Nella nostra città tutti saranno sindaci»

COSENZA Entra nel vivo il tour elettorale del candidato a Sindaco di Cosenza Francesco De Cicco che, insieme al gruppo “Per un Futuro Insieme”, scende in strada per ascoltare i cittadini ed illustrare il Progetto di Programma nonché i candidati presenti nelle liste a sostegno. Da domani e fino al 29 settembre, appositi gazebi verranno posizionati nei punti strategici della città per avviare con la popolazione una fase di confronto, riflessione e ascolto, punti che vanno a costituire le fondamenta del programma politico “Per un Futuro Insieme” improntato all’apertura, alla circolarità e alla condivisione con tutti. Il tour elettorale si concluderà con la chiusura della campagna elettorale l’1 ottobre, alle ore 19, nel piazzale antistante la Parrocchia del Cristo Re.

«Ascolteremo tutti i cittadini e gireremo quartiere per quartiere, nessuno verrà lasciato indietro perché nella nostra città tutti saranno sindaci», dichiara Francesco De Cicco. «Ascolteremo qualunque istanza e criticità ci verrà presentata, vogliamo confrontarci con la gente e accogliere i consigli che vorrà darci che possano migliorare il nostro progetto di programma – sottolinea il candidato -. La nostra idea di amministrazione è circolare, aperta e condivisa con tutti, tengo a ribadirlo. Grazie alle proposte e alle idee di tutti possiamo costruire una città a misura di cittadino. Il nostro intento è quello di realizzare un’amministrazione al servizio dei cittadini, con i cittadini e per i cittadini e sarà una dimostrazione di quello che faremo una volta insediati; una amministrazione che non si chiuderà nel palazzo ma sarà tra i cittadini per condividere le scelte e realizzare quella cittadinanza attiva e consapevole che è il fine ultimo per cui ci siamo messi in gioco».