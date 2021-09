Mini tour dell’ex premier Conte a Catanzaro e Lamezia

LAMEZIA TERME «Mercoledì 22 settembre Giuseppe Conte sarà a Lamezia Terme: alle ore 17,30 in corso Giovanni Nicotera». Lo annuncia, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che precisa: «Il presidente del Movimento 5 Stelle, attentissimo ai temi dello sviluppo economico e altrettanto ai bisogni sociali e al sostegno dei più deboli, incontrerà i cittadini di Lamezia Terme. In particolare, Conte interverrà sulle necessità della Calabria, specie sulle prospettive per il territorio lametino legate ai miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

«Lamezia Terme e il suo comprensorio – continua il deputato – possono finalmente riscattarsi da anni di degrado ed abbandono, di umiliazioni ed ombre che hanno precisi e noti responsabili politici. Adesso c’è la possibilità di votare per una prestigiosa candidata del territorio, la dottoressa Amalia Bruni, e di costruire – conclude D’Ippolito – un progetto, rivoluzionario, di governo pulito e competente della Regione. Ciò anche grazie al contributo importante del nuovo Movimento 5 Stelle, guidato proprio da Giuseppe Conte, il più amato presidente del Consiglio della storia repubblicana».

Per Conte appuntamento anche a Catanzaro

L’ex premier sarà anche a Catanzaro. «Martedì 21 settembre il presidente Giuseppe Conte incontrerà i catanzaresi. L’appuntamento è previsto dalle ore 16 alle ore 17,30 in corso Mazzini: da piazza Matteotti a piazza Prefettura». Lo annuncia, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che spiega: «Conte parlerà con i cittadini, perché la politica è incontro personale, è ascolto, è presenza, è inclusione, è confronto diretto. L’attenzione del presidente del Movimento 5 Stelle è massima rispetto ai bisogni della Calabria, che ha bisogno di sconfiggere il voto di scambio, che deve aprire un capitolo del tutto nuovo, fatto di partecipazione, condivisione e collaborazione». «Conte, che sostiene la candidata presidente Amalia Bruni e i candidati consiglieri del territorio, si soffermerà sul progetto di ricostruzione della Regione, sulla trasparenza degli uffici, sulla necessità di trasformare la burocrazia regionale, chiamata a raccogliere – conclude Parentela – le sfide della spesa sana delle risorse del Pnrr, della transizione ecologica e della sanità di prossimità e qualità».