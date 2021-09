Scontro tra auto e moto a Gioia Tauro, perde la vita un 25enne

GIOIA TAURO Un incidente mortale è avvenuto questa sera a Gioia Tauro lungo il fiume Budello, dove ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Michele Punturiero. A scontrarsi un’auto e una moto, guidata dal giovane morto a causa dell’impatto molto violento che l’ha scaraventato a circa venti metri di distanza dal punto dell’incidente. L’autista della vettura, che da quanto si apprende è una donna, è stata trasportata in ospedale da alcuni suoi parenti presenti sul posto. A intervenire i sanitari che una volta giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo che viaggiava sulla moto. Giunti sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica del sinistro.