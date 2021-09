Comunali “tese” a Falerna, rinunciano molti presidenti di seggio designati

FALERNA Mancano ancora più di due settimane al voto per le amministrative di Falerna e già si registrano problemi che potrebbero accendere spie inquietanti sulla competizione politica. Secondo fonti accreditate, risulta che, in particolare a Falerna Marina, si stiano dimettendo gran parte dei presidenti di seggio che vengono nominati. Una serie di rinunce agli incarichi che potrebbe costringere la Prefettura a inviare propri funzionari per garantire le operazioni di voto. Si profila dunque uno scenario quasi da elezioni blindate per uno dei Comuni che si apprestano a rinnovare la propria rappresentanza nell’area del Medio Tirreno, dove l’operazione Alibante della Dda di Catanzaro ha scoperchiato nei mesi scorsi il pentolone del legame tra il clan Bagalà e un pezzo della politica locale.