Roccella Summer Festival, doppio “sold out” per Gazzelle

ROCCELLA IONICA E’ doppio sold out a Roccella Jonica per i due concerti che Gazzelle terrà al Teatro al Castello questa sera e domani nell’ambito del Roccella Summer Festival.

Il nuovo progetto firmato dalla Esse Emme Musica, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, ha infatti riservato in chiusura di stagione l’arrivo al Teatro al Castello del cantautore romano con il suo tour estivo 2021, centrando il colpo: già dopo pochissime ora dalla messa in vendita dei biglietti per la prima serata programmata, quella di stasera, il sold out ottenuto ha quasi imposto l’organizzazione di una seconda serata, quella prevista domani sera, che comunque nel giro di qualche giorno ha fatto registrare un ulteriore tutto esaurito. Un’ottima chiusura di stagione per una rassegna che non ha risparmiato sorprese e ha offerto una programmazione unica per tutta la regione, andando incontro a un pubblico variegato e di tutte le età. Ritornando a Gazzelle, anche a Roccella Jonica l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album “Ok” che, anticipato dal singolo di enorme successo “Destri” (triplo disco di platino) e dai singoli “Scusa” (disco d’oro), “Lacrima” (disco d’oro) e “Belva” (disco d’oro) è entrato al primo posto delle classifiche Top Album e Top Vinili Fimi a una settimana dalla release.

I posti sono tutti a sedere e numerati; l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.