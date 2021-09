A Rose serata speciale con il libro (d’asporto) sulla pandemia

ROSE Grande successo per la presentazione del libro di Marcello Romanelli “ E vissero tutti felici e distanti” all’interno della manifestazione “Il festival delle Rose”. Accolto da tanti curiosi e lettori Romanelli ha raccontato come è nata l’idea di un libro ha già venduto più di mille copie. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Barbieri che ha ricordato il grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale nel primo periodo di una pandemia senza fine si è entrati nel vivo della presentazione con le ottime relazioni della psicologa Francesca Bruno e del delegato alla cultura dell’amministrazione comunale di Rose Antonio Canino: «Un libro interessante da leggere tutto d’un fiato, un libro destinato ad entrare nelle scuole». In coro i due sono d’accordo nel dare a questo libro un peso importante anche nel panorama nazionale.

Romanelli dal canto suo sul finale ha spiegato i passaggi e tutte le fasi che ha attraversato in questo racconto originale suddiviso nelle lettere dell’alfabeto con le fotografie del noto paparazzo Rino Barillari che hanno impreziosito le pagine di questo libro che ormai è diventato il libro di tendenza è ricercato soprattutto dai giovani. Il libro si può acquistare su Amazon e alla Mondadori di Cosenza, ma l’autore continua il suo “porta a porta” speciale. Basta prenotarsi sulla sua bacheca di Facebook e vi raggiunge a casa o in ufficio. Il suo motto è «perché ordinare solo le pizze? Si può ordinare anche il mio libro d’asporto…».

