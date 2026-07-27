A secco ma in galera: la nuova formula del pieno di legalità

la riflessione

Capita spesso a chi percorre molti chilometri come il sottoscritto, di recarsi presso i distributori di carburante. Visti i continui aumenti sono in tanti coloro i quali mi hanno confessato di essere stati tentati di nominare il nome di Dio invano. E il Governo cosa fa? Compie l’ennesimo miracolo propagandistico, non sanno come abbassare il prezzo del carburante? Et voilà! Decidono di abbassare l’età della galera. Una mossa geniale. Se hai tra i 14 e i 18 anni, sappi che lo Stato ti considera finalmente un adulto. Non per votare, non per lavorare, non per avere un futuro dignitoso, figuriamoci. Sei un adulto fatto e finito solo se devi andare a Poggioreale.

È la meravigliosa strategia del “Rafforzamento dell’Imputabilità”. Un parolone difficile che serve a farvi sentire più sicuri mentre tornate a casa a piedi perché non avete i soldi per i mezzi. “Siamo sul lastrico, d’accordo, però quel quindicenne che ha rubato una mela adesso rischia l’ergastolo! Che sollievo!”.

Questa si chiama “urgenza propagandistica”. È come quando in una chiesa si rompono i riscaldamenti in pieno inverno e io, invece di chiamare il tecnico (che costa troppo), decido di ridipingere figure angeliche sul soffitto per farvi guardare in alto. Voi battete i denti dal freddo, ma almeno ammirate gli angioletti!

Il disastro economico bussa alle porte? Niente paura. Basta agitare lo spauracchio della sicurezza, fare la faccia feroce contro i ragazzini e il gioco è fatto. La colpa della crisi non è mica delle riforme promesse e non mantenute, o dei soldi che finiscono. No, la colpa è delle baby-gang che prosciugano le nostre casseforti morali.

Siamo onesti: abbassare le accise è un concetto superato, quasi da banale spot pre-elettorale fatto con tanto di video. Molto meglio introdurre il reato di “povertà energetica aggravata”. Benzina a due euro? Cammina a piedi. Cammini a piedi? Rischi il vagabondaggio. Hai quattordici anni? Benvenuto nel meraviglioso mondo della custodia cautelare. La nuova strategia economica sostituisce i vecchi e noiosi sconti alla pompa con un robusto inasprimento della giustizia minorile. Se un adolescente non può più permettersi il pieno del motorino, lo Stato gli offre gratuitamente un soggiorno alternativo, vitto e alloggio inclusi, nelle strutture detentive dello Stato. Questo sì che è welfare di prossimità.

La sicurezza è la nuova valuta corrente. Non potendo mettere più litri nel serbatoio, il governo ha deciso di mettere più guardie nelle strade. Le volanti delle Forze dell’Ordine pattuglieranno i distributori, non per controllare i prezzi speculativi, ma per arrestare i minorenni che guardano con troppa bramosia la colonnina del self-service.

Quindi, uscendo di casa al mattino, mi raccomando, se vedete un quattordicenne per strada, non offritegli una caramella: potrebbe essere imputabile. E se la vostra macchina è in riserva, non disperate. Spingetela a mano. Fa bene alla salute, all’ambiente, fa risparmiare e, soprattutto, mantiene le strade sicure.

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