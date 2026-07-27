Parigi, aggressione con il coltello: tre donne ferite, due sono gravi

momenti di paura

PARIGI Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco con il coltello a Parigi. Due sono in condizioni “gravi”: riferiscono fonti vicine all’inchiesta citate dal giornale Le Figaro precisando che l’aggressione è avvenuta nei pressi della brasserie Les deux coupoles. Il sospettato fermato sul posto sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro, l’attacco è avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, nella zona della Porte de Clichy, nel nord di Parigi. Il presunto autore sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine. Il sospetto, che avrebbe agito con “due coltelli”, è stato “rapidamente” fermato, sottolinea la prefettura di polizia di Parigi. Le “tre vittime identificate sono state assistite dai soccorsi e trasportate in ospedale”, precisano le fonti.

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