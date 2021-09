Conte torna in Calabria per l’ultimo comizio prima del voto

REGGIO CALABRIA Confermato il ritorno di Giuseppe Conte in Calabria. «Il leader del Movimento 5 Stelle – spiega una nota – ha accolto le innumerevoli richieste provenienti dalle piazze e ha deciso di chiudere la campagna elettorale per le regionali domani a Reggio Calabria alle 19:30 in Piazza Indipendenza. L’attenzione che Giuseppe Conte riserva alla nostra regione è senza dubbio un segno tangibile della sua vicinanza a questa terra e alla sua gente che ha necessità di sentirsi parte attiva nelle decisioni che da qui a poco la vedranno protagonista di un momento epocale. Il Pnrr – si legge – rappresenta un punto cruciale per lo sviluppo della Calabria e non si può ignorare la necessità di porre alla guida delle istituzioni uomini e donne che siano garanzia di trasparenza e legalità. Su questo concordano i parlamentari pentastellati calabresi che stanno ultimando, insieme allo staff e agli attivisti, i preparativi per accogliere l’ex premier. Appuntamento, dunque – conclude la nota – a domani 30 settembre alle ore 19:30 in piazza Indipendenza con Giuseppe Conte, i candidati al Consiglio regionale del Movimento 5 stelle e la coalizione a sostegno di Amalia Bruni per suggellare il nostro impegno con i calabresi».

Chiusura della campagna elettorale con lo slogan: “Andiamo a vincere”

«“Andiamo a vincere!”. Con questo slogan, Amalia Bruni, candidata alla presidenza della Regione Calabria per la coalizione di centrosinistra, chiuderà giovedì a sera a Reggio Calabria la campagna elettorale, in piazza Indipendenza, alle ore 19.30». Lo comunica una nota della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a governatore della ricercatrice calabrese. Per l’ultimo appuntamento a Reggio della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria, fanno sapere, «parteciperanno: Cristiano Ceriello per gli Animalisti, Gerardo Pontecorvo per Europa Verde, Francesca D’Ambra per il PSI, Antonio Ferrazzo per il Centro Democratico, Nico Stumpo per Articolo Uno, Carlo Tansi per Tesoro Calabria, Massimo Misiti per il M5S. Ed infine Stefano Graziano e Francesco Boccia per il Partito Democratico».

«Chiuderanno gli interventi – conclude la nota – Amalia Bruni e Giuseppe Conte, leader del M5S».