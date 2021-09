Occhiuto chiude la campagna elettorale giovedì a Reggio

REGGIO CALABRIA «Siamo ormai agli sgoccioli e Forza Italia, a pochi giorni dall’andata alle urne, raduna tutte le sue forze per il comizio di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente della Calabria. L’appuntamento – si legge in una nota – è per domani, giovedì 30, alle 18:30. Per un finale ad effetto – continua la nota – è stata scelta Piazza Duomo, luogo simbolo di raccolta dei reggini della Città e della Provincia. In avvio la presentazione dei candidati al Consiglio regionale delle liste Forza Italia e Forza Azzurri. Interverranno – conclude la nota – il Coordinatore regionale del Partito, Giuseppe Mangialavori, il Responsabile per il Sud, Francesco Cannizzaro, il Coordinatore nazionale Antonio Tajani, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, il Capogruppo alla Camera e futuro Governatore della Regione, Roberto Occhiuto.