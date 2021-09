Orlando lancia la Bruni: «È il segnale migliore per il futuro della Calabria»

LAMEZIA TERME «Amalia Bruni è il segnale migliore che si possa dare per il futuro della Calabria». Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, del Pd. Oggi in Calabria per un tour a sostegno della candidatura di Amalia Bruni alla presidenza della Regione.

Orlando nel pomeriggio è stato a Reggio Calabria per visitare lo stabilimento dell’Hitachi quindi si è spostato a Lamezia Terme per un incontro pubblico con il candidato del Pd al consiglio regionale Fabio Guerriero e con militanti e dirigenti del Pd regionale.

Per Orlando «la Bruni è la donna che ha deciso di rimanere in Calabria per sviluppare il suo percorso professionale. Il prossimo voto comunque fa ripartire la politica nelle sue forme, la riaffermazione del bipolarismo, e i calabresi potranno scegliere tra centrodestra e centrosinistra poiché l’esperienza politica nazionale è nata da una condizione di straordinarietà del Paese».

«Hitachi grande realtà che dimostra come in Calabria si possa investire»



Orlando ha poi aggiunto: «Abbiamo avuto modo di visitare una grande realtà produttiva come Hitachi, che dimostra come anche in Calabria si possa investire e indica una strada anche per il Pnrr. Anche nell’ambito delle nuove tecnologie si può percorrere questa strada, si riducono le distanze tra Nord e Sud se si è in grado di utilizzare questi nuovi strumenti».

«In Calabria non sono stati spesi ancora i soldi per i Centri per l’impiego»

Il ministro ha poi affermato che «in questo momento il tema non sia il costo del lavoro ma la qualità del lavoro, per questo è necessario investire molto sulla formazione». «E mi duole sottolineare come alcune Regioni tra cui la Calabria da quasi tre anni hanno le risorse necessarie per potenziare i Centri per l’impiego, quindi la rete complessiva della formazione e delle politiche attive, e questi fondi non sono stati spesi».

«Mi pare che, piuttosto che fare dumping salariale, c’è la possibilità, nel momento in cui nel Paese manca la manodopera qualificata, di far crescere la qualità della manodopera dei giovani calabresi, ma questo – ha spiegato Orlando – è un percorso che va fatto soltanto facendo funzionare meglio la macchina pubblica».

«Il reddito di cittadinanza da migliorare, non da cancellare»

Ultimo passaggio sul reddito di cittadinanza: «Il reddito di cittadinanza va modificato e ci sono alcune cose che non funzionano, ma le ragioni per cui la destra sta facendo una campagna contro il reddito di cittadinanza è perché quei soldi fanno gola ad altri interessi in altre regioni italiane».

«Cancellare il reddito di cittadinanza senza prevedere altri strumenti – ha concluso Orlando – è un modo di spostare delle risorse dal Sud al Nord. Mi meraviglia che i candidati del centrodestra calabrese non si oppongono a questa impostazione, che rischia di penalizzare una regione che è già stata fortemente penalizzata nel corso di questi anni». (c.a.)