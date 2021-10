Regionali, “quasi” tutti i candidati hanno votato – VIDEO

CATANZARO Tutti e quattro i candidati governatori si sono recati ai rispettivi seggi per andare a votare. Anche se con qualche eccezione: visto che il candidato governatore Luigi de Magistris non è residente in Calabria ed ha quindi votato a Napoli.

In particolare Roberto Occhiuto candidato del centrodestra si è recato a votare attorno alle 12 a Cosenza, nella sezione 74 della scuola “C. Alvaro” accompagnato dalla figlia. «Oggi mia figlia ha votato per la prima volta. Il voto più bello», ha scritto su Facebook.



Anche la candidata del centrosinistra Amalia Bruni ha votato sempre a mezzogiorno l’istituto comprensivo di via Guido d’Orso, alla sezione 66. «Ho fatto il mio dovere», ha detto uscendo dal seggio.

Luigi de Magistris che è residente a Napoli si è recato a votare alle 8.45 alla scuola Quarati al Vomero prima di partire per la Calabria dove seguirà le operazioni dello spoglio per le elezioni alla Presidenza della Regione.



Mentre Mario Oliverio ha votato alle ore 12 alla sezione 13 dell’istituto Dante Alighieri di San Giovanni in Fiore.