Speciale elezioni 2021, maratona su L’Altro Corriere Tv

LAMEZIA TERME La macchina de L’altro Corriere Tv è già pronta per seguire in diretta tutte le fasi di questa tornata elettorale che interessa la Calabria. Flussi elettorali, risultati ed analisi del voto saranno forniti in tempo reale dall’emittente con una lunga maratona in programma qualche minuto prima della chiusura delle urne della competizione che determinerà l’elezione del nuovo presidente della Regione e dei componenti del Consiglio regionale.

L’appuntamento è in programma domani, lunedì 4 ottobre a partire dalle 14.45 in diretta dagli studi di Lamezia Terme ed andrà in onda sul canale 16 de L’Altro Corriere Tv e su www.corrieredellacalabria.it.

Sono previsti collegamenti dalle sedi dei candidati e approfondimenti in studio nel corso dello Speciale elezioni 2021, condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro. L’appuntamento, in collaborazione Catanzaroinforma, l’Eco dello Jonio e Zoom24, sarà trasmesso anche da Telespazio tv.