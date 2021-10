Mangialavori: «Da domani inizia un lavoro serio, noi sempre uniti»

LAMEZIA TERME «I dati di Roberto ci riempiono di gioia, la cittadinanza ci ha voluto premiare per aver parlato di problemi senza perdere tempo nel litigare con gli altri». Così il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, parlando con L’altro Corriere Tv dal quartiere generale del candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto. «Da domani – ha aggiunto Mangialavori – inizia un lavoro serio, siamo consapevoli del peso che abbiamo sulle spalle e vogliosi di fare il bene dei calabresi. Siamo stati insieme con Occhiuto fino a 10 minuti fa, c’è entusiasmo. La convinzione della vittoria l’abbiamo avuta dal primo momento, siamo sempre stati uniti come coalizione, a parte qualche polemicuccia non c’è mai stata una discussione su nulla, ci siamo concentrati sulla necessità di portare avanti il lavoro ben avviato da Jole Santelli. Siamo andati avanti come un treno e – ha concluso il coordinatore azzurro – oggi vediamo i risultati».