ROMA Cambia la prospettiva nella lotta per il secondo e il terzo posto alle Regionali nel passaggio tra i primi exit poll e le proiezione. In base alla prima proiezione Swg per La7, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 56-60, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24.6-28.6; al terzo posto Luigi de Magistris con 11.7-15.7%. Aumenta, dunque la percentuale del candidato di centrodestra (negli exit poll non superava il 50%), mentre cresce il divario tra Bruni e de Magistris. Il centrosinistra, se questo dato fosse confermato avrebbe un margine di sicurezza rispetto all’ex sindaco di Napoli e al suo polo civico.

Le proiezioni Opinio Italia per Rai: Bruni 25,6%, de Magistris 19,4

Secondo le prime proiezioni di Consorzio Opinio Italia per Rai, in Calabria il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è in netto vantaggio sulla candidata dem Amalia Buni con il 52,9% dei voti contro il 25,6%. Terzo Luigi De Magistris al 19,4%, quarto Gerardo Oliverio al 2,1%.