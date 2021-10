Bartucca è il nuovo sindaco di Filadelfia

FILADELFIA Anna Bartucca è stata eletta sindaco a Filadelfia. È la prima donna a divenire primo cittadino del centro del Vibonese. Per la candidata che correva sotto le insegne di “Coraggio Filadefia” – che si richiama al movimento Coraggio Italia di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro – sono arrivati 1.749 consensi. Ed ha così prevalso contro gli altri due competitor alla carica di sindaco di Filadelfia. Nella seconda città della provincia di Vibo per numero di abitanti in cui si votava si è imposta nettamente nei confronti di Antonio Carchedi che si è fermato a 1.209 voti e di Francesco Zoccali che ha ottenuto appena 151 voti.