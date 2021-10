Elezioni a Cosenza, prima proiezione: verso il ballottaggio tra i Caruso

COSENZA Francesco Caruso in vantaggio, Franz Caruso secondo per numero di voti raccolti, Francesco De Cicco sfonda a via Popilia e Bianca Rende ottiene consensi in quasi tutte le sezioni. Sono questi i dati parziali che giungono (a rilento) nelle segreterie dei candidati a sindaco della città di Cosenza. Il vicesindaco uscente, candidato del centrodestra ha conquistato un sostanziale quorum nella sezione di Donnici superiore, e nel centro raccoglie consensi di poco superiori rispetto al competitor sostenuto dal Pd, Franz Caruso. Distanziata la candidata espressione del Movimento Cinquestelle e da Tesoro Calabria, Bianca Rende. Secondo una prima e parziale proiezione legata ai calcoli della segreteria del candidato Franz Caruso, l’avvocato penalista sarebbe intorno al 29%, Francesco Caruso al 43% mentre Rende e De Cicco si attesterebbero intorno all’11%. Quest’ultimo – come nelle previsioni – sta ottenendo un ottimo risultato nel suo quartiere Via Popilia, in testa per numero di consensi ottenuti. (f. b.)