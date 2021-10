Lunedì Maria Cristina Messa all’Unical

RENDE Sarà inaugurato lunedì 11 ottobre, all’Università della Calabria, il primo anno accademico del corso di laurea Medicina e tecnologia digitali, alla presenza del ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa.

L’inaugurazione del corso interateneo con l’università Magna Grecia di Catanzaro, dopo i saluti dei due rettori Nicola Leone e Giovambattista De Sarro, vedrà la lectio magistralis su “Medicina e intelligenza artificiale” di Nicola Leone e le conclusioni del Ministro, con la coordinazione del giornalista di Repubblica Massimo Razzi.

«L’innovativo corso di studi prevede – si legge in una nota dell’Unical – oltre alle competenze tipiche della formazione di un medico, anche l’acquisizione delle conoscenze utili per padroneggiare le nuove tecnologie e applicarle in ambito sanitario e l’apprendimento di metodi e tecniche proprie dell’Intelligenza artificiale e della Bio-informatica, necessari per ideare e sviluppare nuove applicazioni per i settori della medicina di precisione, della telemedicina, della medicina personalizzata, della chirurgia robotica. Grazie a queste competenze aggiuntive, certificate dal conseguimento del doppio titolo (laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e laurea triennale in Ingegneria Informatica, curriculum bioinformatico), i laureati saranno dunque professionisti formati per affrontare le sfide presenti e future in campo sanitario, capaci di gestire l’innovazione e di contribuire all’innovazione stessa».

«L’appuntamento – conclude la nota – è alle 10,30 nel centro congressi “Andreatta” dell’Aula magna, i posti sono limitati e l’ingresso è consentito solo su prenotazione, a partire dalle ore 17 del giorno 7 ottobre al link https://forms.gle/YdQhsKVMtavnQZp68 fino ad esaurimento posti. Per l’ingresso in Aula magna, che per motivi organizzativi inizierà alle ore 9 e si chiuderà alle 9,30, è necessario esibire il Green pass al personale dell’ateneo e indossare la mascherina. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube d’ateneo: https://www.youtube.com/user/CampusUnical e su unical.it/live ».