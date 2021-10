Bruni: «Fa piacere l’accoglienza calorosa della gente»

SAN GIOVANNI IN FIORE «Ho ricevuto una accoglienza calorosa e questo mi fa piacere perché significa che la gente continua a volermi bene. Mi sono stati regalati gli atti del convegno che leggerò con attenzione, credo che sia importantissimo estendere gli studi su Gioacchino da Fiore e ancora di più abbattere gli steccati tra le conoscenze specifiche». È quanto ha affermato Amalia Bruni, candidata alla presidenza della Regione e neo consigliere regionale, dopo la sua prima uscita pubblica all’indomani della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre in un convegno organizzato a San Giovanni in Fiore dal Centro Internazionale di studi Gioachimiti.

«Ringrazio per l’affettuosa ospitalità – ha aggiunto Bruni – Riccardo Giuseppe Succurro, presidente del Centro Internazionale di studi Gioachimiti e quanti hanno voluto mostrarmi il loro affetto, per far crescere la Calabria dovremo essere molto attenti a tutto quello che riguarda la cultura, senza la quale non può esserci un vero sviluppo».