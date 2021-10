“In-giustizia”, l’ultima opera di TvBoy è dedicata a Mimmo Lucano

RIACE «Riaccendiamo la luce. Ancora una volta l’Italia è il Paese delle contraddizioni. Il luogo in cui salvare vite umane significa ricevere una condanna di 13 anni e 2 mesi». L’ultima opera del noto street artist “TvBoy” è dedicata a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace di recente destinatario di una sentenza di condanna in primo grado da parte del tribunale di Locri.

L’opera ritrae uno scatto di Lucano insieme a un bambino migrante (al tempo residente nel borgo della Locride) dietro le sbarre di un’inferriata. Riferimento agli anni di reclusione comminati dalla giustizia italiana a quello che è unanimemente riconosciuto come uno dei principali simboli dell’accoglienza. «E il paragone inevitabile – aggiunge l’artista nella didascalia a margine – balzato all’occhio in questi giorni è la “pena” di 12 anni inflitti a Luca Traiani, che nel 2017 con un tatuaggio di una svastica sulla fronte e da candidato leghista a Macerata, ha letteralmente aperto il fuoco contro delle persone, colpevoli di essere migranti. Salvare vite invece, come ha fatto Mimmo Lucano col suo “Modello Riace”, riceve una pena maggiore di chi quelle vite vuole strapparle. Per noi però non è così. Non può e non deve essere così. Per noi schierarsi dalla parte degli ultimi non può significare questo. Per noi che stiamo dalla parte di Mimmo e vediamo “in-giustizia” nei luoghi dove, al contrario, dovrebbe essere normale distinguere il bene dal male».