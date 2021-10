REGGIO CALABRIA Drammatico incidente, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre nella periferia reggina, all’uscita della statale 106 verso il quartiere Pellaro. A farne le spese è stato A.E.L., giovane classe 2000 il cui veicolo ha impattato in uno scontro frontale contro un’altra auto. Non sono ancora chiare le cause dell’impatto. Immediato l’intervento della Polizia stradale e dei soccorritori del 118, ma per il giovane era già troppo tardi. (f.d.)