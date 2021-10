Magarò: «Per Cosenza sceglierei Francesco Caruso»

COSENZA «Quando si vota per il Parlamento è giusto che ognuno di noi faccia le proprie scelte basandosi sui propri orientamenti politici. Quando, invece, si tratta di scegliere a chi affidare le sorti delle nostre città bisognerebbe tener conto solamente di chi saprà fare il Sindaco. Forte di questa convinzione, se fossi elettore della città di Cosenza, capoluogo della nostra Provincia e capitale dell’area urbana, non esiterei un attimo ad esprimere la mia opzione verso l’ingegnere Francesco Caruso». Lo dice Salvatore Magarò, sindaco di Castiglione Cosentino. Che motiva così la preferenza per il candidato del centrodestra: «Perché è competente e giovane, affidabile e concreto, rigoroso e tenace, integro moralmente e dedito al bene comune, con una esperienza amministrativa maturata in questi anni che sarà l’elemento fondamentale per fare bene il sindaco di Cosenza. Perché è una persona mite, beneducato, alla mano, non educato alle violenze verbali, tantomeno alle iracondie personali. Perché replicherà le cose buone già sperimentate e riuscite in questi anni e non esiterà a introdurre elementi di discontinuità e di innovazione nella nuova fase amministrativa che prenderà il via lunedì prossimo».

Francesco Caruso, conclude Magarò, «sarà un moderno e autonomo sindaco del futuro, sarà un sindaco vicino alle sofferenze capace di ricucire le ferite impresse dalla fase pandemica, sarà il sindaco che dialogherà con i sindaci dell’hinterland e che merita Cosenza, sarà il sindaco di cui i cittadini cosentini possono fidarsi».