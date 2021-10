Corigliano Rossano, vuole liberarsi dai moscerini ma si ustiona: elitrasportato un 29enne

CORIGLIANO ROSSANO Avrebbe voluto liberarsi dai moscerini ma finisce ustionato all’ospedale di Cosenza, dopo l’intervento dell’elisoccorso. È accaduto a Corigliano Rossano, in contrada Fossa, borgo marino a sud della città. Vittima dell’incidente domestico un 29enne del luogo che per provare a liberarsi dei moscerini, ha utilizzato uno spray insetticida in un ambiente insonorizzato con del polistirolo adibito a studio.

Il gas della bomboletta, le pareti infiammabili ed, a quanto pare, soprattutto un accendino utilizzato in quegli istanti, hanno innescato una fiammata che ha investito il 29enne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno subito chiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato sulla spiaggia, di fronte all’abitazione. (lu.la.)