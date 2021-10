Il ticket con Spirlì non è un dogma neppure per Salvini

CATANZARO «Parlerò con il presidente Occhiuto; io non sono affezionato alle etichette ma alla concretezza». Matteo Salvini risponde così ai cronisti che gli chiedono quanto sia disposto a “blindare” il ticket che assegnerebbe a Nino Spirlì la vicepresidenza della giunta regionale. E, visto che la dichiarazione arriva a valle di una riunione del Carroccio calabrese che i bene informati dicono agitata, le parole del leader non suonano esattamente come una difesa a spada tratta del ruolo dell’attuale governatore reggente nella squadra che Roberto Occhiuto si appresta a formare. Nessuna blindatura, dunque. Salvini è, anzi, piuttosto evasivo sul punto. Non cita Spirlì, si limita a dire che «con Occhiuto parlerò del ruolo che uomini e donne della Lega potranno avere sia in giunta che in consiglio regionale». Concretezza davanti a tutto. E non ci sono dogmi. Neppure il ticket con Spirlì beneficiario.

LEGA Salvini e Tilde Minasi a Catanzaro

«Tanti sindaci vogliono aderire al movimento»

«La riunione di oggi – ha detto poi Salvini riferendosi all’incontro con i vertici regionali della Lega – è stata di tre ore, molto utile, con i nuovi eletti in regione e con i dirigenti. Abbiamo tutta l’intenzione di crescere».

Con il presidente Occhiuto Salvini parlerà di giunta «nei prossimi giorni, non c’è nulla di definito ma mi interessava ringraziare i calabresi per la fiducia data alla Lega, ascoltare le opinioni di chi è stato eletto e di chi non è stato eletto». E poi, anticipa, «ci sono tanti sindaci che vogliono aderire al movimento. Entro dicembre faremo il rinnovo di tutti i segretari cittadini, abbiamo quasi 2000 iscritti, nell’anno del Covid penso che fare di più era difficile. Ripartiamo dai quattro consiglieri regionali con idee chiare e una bella e proficua chiacchierata. Noi intendiamo essere più presenti dopo le elezioni che prima nei territori». E uno dei punti “caldi” delle contestazioni sollevate dal gruppo dirigente catanzarese era proprio questo: la presenza sul territorio reale preferita all’impegno di Spirlì, considerato piuttosto evanescente. Forse se n’è accorto anche Salvini.