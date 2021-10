Multopoli-Catanzaropoli, chieste 22 condanne e 29 assoluzioni – I NOMI

CATANZARO Un anno e sei mesi di condanna per l’ex presidente del consiglio regionale, Domenico Tallini, e assoluzione per il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Sono queste due delle richieste invocate dal sostituto procuratore di Catanzaro Graziella Viscomi nel corso del processo Catanzaropoli/Multopoli. Sei anni e 11 mesi sono stati invocati nei confronti dell’ex assessore al personale Massimo Lomonaco e 4 anni per l’ex assessore alla pubblica istruzione Stefania Lo Giudice. Nei confronti del comandante della polizia municipale, Giuseppe Antonio Salerno sono stati chiesti 3 anni e 6 mesi, mentre per il tenente colonnello dei Vigili urbani Salvatore Tarantino il pm ha invocato 8 anni di reclusione. Il pm ha chiesto, inoltre, l’assoluzione per tutti per l’accusa di associazione per delinquere. In tutto si contano 22 richieste di condanna e 29 assoluzioni. Peculato, abuso d’ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale sono alcune delle accuse che, a vario titolo, vengono contestate agli indagati.

Le richieste di condanna

Nello specifico l’accusa ha chiesto la condanna di:

Angotti Adelina, un anno;

Barbuto Rosaria Paola, un anno e 6 mesi;

Cardamone Giuseppe, 9 mesi;

Celi Antonio, 2 anni;

Cristallo Rocco, 2 anni e 3 mesi;

Pietro Folino, 9 mesi;

La Croce Vincenzo, un anno;

Lo Giudice Stefania 4 anni

Massimo Lomonaco, 6 anni e 11 mesi;

Lostumbo Rosario 9 mesi;

Salvatore Mauro, 9 mesi;

Salvatore Megna, 9 mesi;

Nisticò Carlo, un anno;

Antimo Paternuosto, 2 anni;

Pellegrino Francesco, 6 mesi;

Plastino Gianmarco, 9 mesi;

Ritrovato Carolina, un anno;

Rubino Leonardo, 9 mesi;

Salerno Giuseppe Antonio, 3 anni e 6 mesi;

Tallini Domenico, 1 anno e 6 mesi;

Tarantino Salvatore, 8 anni;

Usai Pasqualina, 6 mesi;

Chiesta l’assoluzione per:

Abramo Sergio; Amico Domenico; Basile Francesco; Rubino Alessandro; Sangiuliani Salvatore; Luigi Veraldi; Verdoliva Patrizia; Ivan Tucci; Valente Maurizio; Talarico Luigi; Scuteri Anna; Luigi Sacco; Cavallaro Rita; Curcio Giuseppe; De Masi Maria Teresa; Di Martino Maria Teresa; Ubaldo Errigo; Greco Ferdinando; La Rocca Rita; Emilia Laureana; Nisticò Orlando; Paparazzo Luciano; Francesco Lorenzo; Politi Roberto; Raffaele Maurizio; Raimondo Umberto; Riso Raffaele Luigi; Rotundo Gianfranco; Rubino Alessandro; Rubino Giovanni.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Nicola Cantafora, Massimo Scuteri, Francesco Iacopino, Carlo Petitto, Saverio Loiero, Vittoria Aversa, Antonio Lomonaco, Sabrina Rondinelli, Aldo Casalinuovo.