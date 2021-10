Scontro in centro di Crotone, ferite due persone

CROTONE Due feriti di cui uno, 36enne, in modo molto grave. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata in pieno centro a Crotone. Secondo una prima ricostruzione, due auto – un Suv Nissan ed una Fiat 500 – per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente in via Giovanni Paolo II.

Immediatamente i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Per estrarre il 36enne dalle lamiere della sua auto, la Fiat 500, sono dovuti entrare in azione i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia stradale oltre ai mezzi dei pompieri che hanno messo in sicurezza la zona e effettuato i consueti rilievi tesi a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente