Soveria, «al Pronto soccorso nel week end niente raggi x»

SOVERIA MANNELLI All’ospedale di Soveria, punto di riferimento per tutti i centri abitati della zona montana del Reventino, in provincia di Catanzaro, di sabato e domenica «il Pronto soccorso non effettua più esami diagnostici di primaria importanza e la struttura da circa tre mesi non ha un direttore sanitario». A denunciarlo è il Comitato pro ospedale del Reventino che in una missiva indirizzata al commissario Asp di Catanzaro Luisa Latella e al commissario ad acta Guido Longo, espone le problematiche in cui staziona il nosocomio richiedendo delle soluzioni in tempi brevi. «Il Pronto Soccorso – scrive il comitato nella lettera – il sabato pomeriggio e l’intera giornata di domenica non usufruisce delle consulenze diagnostiche di radiologia e laboratorio analisi, almeno questo si è prospettato negli ultimi due week end. Si comprende come tale asset non consente il servizio di emergenza neppure nei minimi requisiti previsti dalla legge. Eventuali pazienti spesso colpiti da attacchi cardiaci, o da traumi e che necessitato di una immediata risposta – continua il comitato – non possono averla. Nemmeno il servizio di supporto ematico svolto con auto aziendali può garantire l’efficienza prestazionale, in quanto a volte (ed è accaduto) risultano indisponibili, oltre che soluzione del tutto insufficiente». Altro problema segnalato dal comitato che compromette una corretta gestione dei servizi sanitari è «la mancanza della figura apicale che ogni ospedale dovrebbe avere nella direzione sanitaria. Manca da almeno tre mesi – conclude il comitato – il direttore sanitario, tanto che la struttura si trova in uno stallo che ne impedisce ogni programmazione, ogni gestione, ogni valutazione, ogni determinazione sia strutturale che organizzativa, oltre che non attuare le relazioni con i cittadini che spesso lamentano la mancanza della figura».