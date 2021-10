Maltempo al Sud, nuova vittima in Sicilia: muore annegato 53enne

CATANIA Un’altra vittima del maltempo in Sicilia, nel Catanese: a Gravina di Catania un uomo di un 53enne è morto ha perso la vita a causa del nubifragio che a Gravina di Catania ha portato all’allargamento delle strade con, inoltre, l’accumulo copioso di acqua piovana. L’automobilista è sceso dalla vettura allagata, quando è stato trascinato dalla forza dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Gravina che non hanno ancora reso note le generalità della vittima non residente nel paese in provincia della città etnea.

Nel catanese interventi continui della protezione civile

Nel catanese famiglie e automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione civile regionale e da associazioni di volontari. Strade come fiumi in piena a Catania, come la centralissima via Etnea e piazza Duomo. Allagato lo storico mercato della “Pescheria” e invasa anche la fontana.

Il prefetto Maria Carmela Librizzi ha convocato per oggi pomeriggio una riunione in Prefettura per fare un punto sulla situazione determinatasi a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando da domenica scorsa il territorio provinciale e che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.

La nave della Ong in balia delle onde

Situazione critica anche in mare. La furia delle onde sta rendendo pericolosa la navigazione della nave “Geo Barents” di “Medici senza frontiere”. L’imbarcazione dell’organizzazione umanitaria si trova a poche miglia al largo della costa siciliana con 367 migranti a bordo ed ha richiesto un porto di approdo.

Le ricerche della donna scomparsa

Nelle campagne di Lentini continuano intanto le ricerche della donna di 61 anni dispersa da due giorni in contrada Ogliastro. Il corpo del marito, agricoltore di 67 anni in pensione, è stato ritrovato ieri in un agrumeto lontano dal luogo dove erano stati visti l’ultima volta. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile.