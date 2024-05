Il Presidente della Commissione Cultura Senato al “Majorana” di Corigliano-Rossano

la visita

Una millefoglie di zucchine con velette di pesce spada e rossa di Tropea caramellata. Sperimentata nelle cucine dell’istituto professionale alberghiero, sotto la supervisione del docente Pietro Bloise ed utilizzando per buona parte i prodotti dell’istituto tecnico agrario, sulle quali terre le stesse si affacciano (come i pomodorini), la speciale ricetta è stata presentata ed approvata dal management dell’Odissea 2000, in occasione della presentazione in anteprima di OLYMPUS – IL PRANZO DEGLI DEI, la nuova ed innovativa agorà di ristorazione di Odissea 2000 che sarà inaugurata sabato 15 giugno, con l’avvio della nuova stagione estiva dell’Acquapark che nel 2025 festeggerà i suoi primi 30 anni.

La speciale proposta che interpreta l’attenzione verso il territorio da parte del Majorana è stata condivisa ed apprezzata come lodevole iniziativa nel dialogo scuola-impresa da Roberto Marti, presidente della commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato della Repubblica che ieri (venerdì 17) nell’ambito della sua visita in Calabria ha tenuto e voluto fare tappa al Majorana per complimentarsi di persona con il dirigente scolastico Saverio Madera, con i docenti e gli studenti per il prestigioso podio nazionale conquistato grazie all’extravergine d’oliva Momena, il migliore tra quelli prodotti dagli istituti tecnici agrari italiani.

Il Senatore Marti, che nella visita era accompagnato dal consigliere regionale Giuseppe Mattiani e da Rossano Sasso, già sottosegretario per l’Istruzione, si era complimentato già nei giorni scorsi per il podio di Pandolea 2024, che ha premiato con il Diploma d’Argento, per i migliori extravergine nazionali prodotti dagli istituti agrari, tre Istituti Superiori del Meridione: il Majorana di Corigliano-Rossano (CS), primo classificato; il Basile Caramia-Gigante di Alberobello (BA), secondo classificato; e il Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino (AV), terzo classificato.