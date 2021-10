Vibo, Comune verso il dissesto: bocciato il Piano di riequilibrio

VIBO VALENTIA Il piano di riequilibrio economico-finanziario del Comune di Vibo Valentia è stato bocciato dalla Corte dei Conti di Catanzaro. Una decisione che, inevitabilmente, apre la strada al dissesto, il secondo dal 2013. Il piano di rientro dal debito, predisposto assessore al Bilancio, Maria Teresa Nardo, prima da 24 poi da 61 milioni di euro, non è stato sufficiente dunque ad evitare la bocciatura e a nulla sono valse le numerose richieste di chiarimenti avanzate dai giudici di Catanzaro. Un duro colpo per l’amministrazione guidata dal sindaco, Maria Limardo che, in più di un’occasione, si era mostrata fiduciosa. Il primo cittadino ha già convocato per oggi una conferenza stampa.