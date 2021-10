Cannizzaro: «Reggio Calabria avrà presto via Jole Santelli»

REGGIO CALABRIA «Tra qualche tempo potremo percorrere “via Jole Santelli”.Sono felice che il Sindaco abbia ufficialmente accettato la mia proposta di intitolare a Jole un’importante strada di Reggio». Sono parole del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che, giorni fa, aveva avanzato la proposta dell’intitolazione in un atto formale accompagnato da una lettera aperta.

Cannizzaro spiega che gli atti sono «già trasmessi per competenza a Prefettura e Commissione toponomastica, per l’avvio del consueto iter procedurale». E poi ringrazia il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà «per aver esternato massima condivisione della proposta avanzata» e i consiglieri comunali di centrodestra tutti «per aver supportato pubblicamente l’idea».