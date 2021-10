Rubava l’energia elettrica, denunciato nel Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO I carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano continuano a svolgere incessanti controlli in città e nei paesi limitrofi. Più specificatamente, i militari coadiuvati da personale del 14° BTG Calabria, articolato in 4 squadre S.I.O., e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, nelle ultime 24 ore, hannod enunciato per il reato di furto aggravato di energia elettrica un 52enne cittadino italiano di Cropalati, il quale aveva realizzato, presso la propria abitazione, un allaccio abusivo alla rete elettrica tramite un by pass.

Inoltre, nel corso di alcuni controlli hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza due giovani del luogo poiché trovati in possesso rispettivamente di grammi 1 di eroina e 5 di marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo; controllato 48 veicoli ed oltre 70 persone ed eseguito 8 perquisizioni domiciliari, personali e veicolari.