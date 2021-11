Porto di Corigliano Rossano, approvato l’iter per la banchina croceristica

CORIGLIANO ROSSANO Dopo le polemiche delle settimane scorse fra l’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e il sindaco Flavio Stasi, si è svolta questa mattina la riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale che prevedeva anche l’approvazione dell’adeguamento tecnico funzionale del porto di Corigliano-Rossano.

«Un passaggio importante – ne da notizia l’amministrazione comunale – che ha fatto seguito alle interlocuzioni delle scorse settimane fra i due enti, e che ha portato finalmente all’avvio dell’iter reale per la creazione della banchina crocieristica nel porto». All’incontro è stato audito il sindaco Flavio Stasi che oltre ad esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto ha voluto sottolineare come debbano essere portati avanti anche gli impegni per la messa in funzione dell’impianto di alaggio e varo, per la nautica di diporto e la messa in sicurezza della darsena per la flotta peschereccia.

«Non posso non esprimere compiacimento per questo risultato – ha commentato Stasi a margine dell’incontro –. La banchina crocieristica era un punto strategico del nostro programma di governo cittadino. Il lavori partiranno entro due anni, ma ho chiesto di velocizzare per quanto possibile e di lavorare per il miglioramento e la messa in sicurezza dell’intera infrastruttura. È necessario, inoltre, che si intervenga normativamente sul funzionamento del Comitato di Gestione affinché anche il nostro Comune, e non solo i capoluoghi di provincia, possano farne parte».