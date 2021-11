Settantenne scompare a Bocchigliero

BOCCHIGLIERO Era alla ricerca di funghi a Bocchigliero ma di lui si sono perse le tracce. Secondo una prima ricostruzione, il settantenne si è addentrato in un bosco in località Macchia del comune della Sila cosentina quando poi avrebbe smarrito la strada.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi che si è attivata per rintracciare l’uomo. In azione ci sono gli uomini del Soccorso alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Carabinieri e Soccorso alpino civile che stanno setacciando l’intera area alla ricerca dell’uomo scomparso.