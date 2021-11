Loizzo (Lega): «Serve un patto per il lavoro in Calabria»

COSENZA «È necessario creare le condizioni per un nuovo patto per il lavoro in Calabria che coinvolga la Regione, le parti sociali e i corpi intermedi». Lo afferma Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega. «Un patto a breve medio termine – dice Loizzo – che esamini la situazione esistente e affronti le carenze strutturali partendo dai bisogni e dalle opportunità. È chiaro che la priorità va data all’occupazione giovanile ma pensando – dice Loizzo – anche al precariato storico, ai disoccupati di lungo corso e al lavoro irregolare. Questo patto deve partire dalla Regione e rendere coese le azioni produttive anche considerando le risorse del Pnrr».

«La formazione – aggiunge Simona Loizzo – deve avere un ruolo chiave e va aggiornata e adeguata con il contributo fattivo delle categorie interessate. Pensiamo ad un’azione che interessi le istituzioni senza alcuna esclusione politica o di parte – dice ancora Loizzo – e che abbia come bussola una decisa lotta alla disoccupazione. Riteniamo fondamentale – conclude la consigliere regionale della Lega – attivare un nuovo corso sociale come espressione primaria dell’attività di governo regionale, nella convinzione che il lavoro sia il diritto essenziale dei calabresi e come tale meriti l’attenzione del Governo centrale per aprire una nuova fase in Calabria».